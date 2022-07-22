Ukrayna'daki savaşın iğrenç yüzü! Yardım adı altında çocuklara tuzak

Ukrayna'daki savaşın dehşet yüzü çocuklarda görülüyor. Kimsesiz çocuklar cinsel taciz suçlularının hedefinde... İngiltere'deki çocuk tacizinden suçlu bulunanlar insani yardım adı altında çocukları kaçırmak için Polonya'ya gidiyor.

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İngiltere'de çocuk tacizi suçluları, aralarında refakatsiz çocukların da bulunduğu Ukrayna'dan kaçan mültecilere "insani yardım" sağladıklarını iddia ederek Polonya'ya seyahat ediyor.Ulusal Suç Ajansı (NCA), bilinen 10 cinsel suçlunun Rus işgalini takip eden altı hafta içinde Polonya'ya gittiğini söyledi.

Göçmenlik görevlileri ve kolluk kuvvetleriyle yapılan bir görüşmenin ardından 10 erkeğin tamamından Polonya'yı terk etmeleri istendi ve İngiliz yetkililer başkalarını seyahat etmekten caydırmak için çalışıyor.

Bir NCA sözcüsü, "Bizim için mesele, ortaklarımızı, bu hükümlü çocuk cinsel suçlularının bariz sebeplerden dolayı kendi sahalarında oldukları konusunda bilinçlendirmekle ilgili. Ukrayna'dan yerinden edilmiş en az bin refakatsiz çocuk var. Güvende olduklarından emin olmak kesinlikle çok önemli" dedi.

Yetkililer, hüküm giymiş çocuk tacizcilerinin ziyaret ettikleri ülkelere sabıka kayıtlarını beyan etmeleri gerektiğini, ancak “kaçınılmaz olarak yapmadıklarını gördük” dedi.

Önlemler sadece gitmelerini engellemekle sınırlı

Şu anda çabalar, cinsel suçluların “doğru nedenlerle” değilse Polonya'ya veya diğer ülkelere seyahat etmelerini önlemek ve kurallara uymadıkları takdirde onları dışarı çıkarmak üzerine yoğunlaşıyor.

NCA, sorunun “bu çatışma tarafından ortaya çıkan veya artan bir dizi tehdit” arasında yer aldığını söyledi.

Bunlar arasında modern kölelik, insan kaçakçılığı ve mültecileri etkileyen organize göçmenlik suçları yer alıyor.

Polis ve güvenlik hizmetleri, ateşli silahların ve silahların potansiyel “sızıntısı” konusunda da endişeli.