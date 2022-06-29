Didem Delen evli mi eşi var mı eski estetiksiz hali nasıldı?

Beyaz TV'de yaz sezonu boyunca magazin haberlerini yorumlayacak olan Beyaz Masa başladı. Beyaz Masa'nın yorumcularından biri de Kısmetse Olur programından çıkan Didem Delen oldu. Peki kimdir Didem Delen, kaç yaşındai aslen nereli ve evli mi?

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Beyaz TV ekranlarında yaz boyunca magazin haberlerinin konuşulduğu Beyaz Magazin başladı. Beyaz Magazin'in yorumcularından biri de Kısmetse Olur programı ile ünlenen Didem Delen oldu. Peki Didem Delen kimdir, kaç yaşında, evli mi, eşi var mı?

Beyaz Masa yorumcusu Didem Delen kimdir: Didem Delen 27 Aralık 1985 İstanbul doğumludur. Halkla İlişkiler bölümü mezunu Delen, bir süre bu sektörde çalıştı.

Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur programında yarışan Didem Delen tavırları ve güzelliği ile dikkat çekti. Şuanda Beyaz Magazin programında sunucu olarak görev almakta.