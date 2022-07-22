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Resmi Gazete'de yayımlandı! Beyanları ifade alma tutanağında yer alacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Beyanları ifade alma tutanağında yer alacak

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik değişikliğine göre, kollukta ifade alma sırasında müdafi olan avukatların beyanları da ifade alma tutanağında yer alacak.

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Yönetmeliğin 23'üncü maddesinde yer alan, "Müdafi şüpheliye bütün kanuni haklarını hatırlatabilir ve müdafinin her türlü müdahalesi tutanağa geçirilir." hükmü değiştirilerek, "Müdafi şüpheliye bütün kanuni haklarını hatırlatabilir. Müdafinin beyanı ve her türlü müdahalesi tutanağa geçirilir." düzenlemesi yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile "Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği"nin ekinde yer alan "ifade alma tutanağının" örneği de değiştirilerek örnek tutanağa "müdafiden soruldu" kısmı eklendi.

Adalet Bakanlığının yönetmelik değişikliğini, Kamu Denetçiliği Kurumunun, "Savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılabilmesini sağlamak amacıyla kolluk birimlerinde ifade alınması sırasında ifade tutanağında avukat beyanlarına da yer verilmesi" tavsiye kararı doğrultusunda, savunma hakkının güçlendirilmesi konusunda tereddütleri gidermek amacıyla yaptığı bildirildi.

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