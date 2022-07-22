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Millet İttifakı ismi kullanılmasın diye AYM'ye başvurmuşlardı gerekçeli karar açıklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Millet İttifakı ismi kullanılmasın diye AYM'ye başvurmuşlardı gerekçeli karar açıklandı

Anayasa Mahkemesinin (AYM), Millet Partisinin, Millet İttifakı isminin kullanılmaması yönündeki yaptığı başvuruda verdiği ret kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, kanun gereği seçim süreci olmadığından Millet İttifakı'nın hukuken var olmadığı belirtilerek karar verilmesine yer olmadığına hükmedildiği ifade edildi.

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Millet Partisi, ittifaktaki CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisinin "Millet" ismini kullanmasının tedbiren durdurulması ve ismin kullanılamayacağına karar verilmesi için Anayasa Mahkemesine başvurmuş, talep geri çevrilmişti.

Yüksek Mahkemenin kararında, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu gereği bir siyasi partinin siciline kayıtlı olan isim, amblem, rumuz, rozet ve benzeri işaretlerin aynen veya iltibasa yol açacak şekilde başka siyasi parti tarafından kullanılamayacağı anımsatıldı.

Başvurucu Millet Partisinin ise bir siyasi partiye değil ittifaka yönelik başvuru yaptığına işaret edilen kararda, 2839 sayılı Milletvekili Seçim Kanunu'nda seçim ittifakı yapılmasına ilişkin hususların hüküm altına alındığı bildirildi.

Söz konusu düzenlemeye göre ittifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin seçimin başlangıç tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde, genel başkanlarının imzalarını taşıyan ve YSK'ye teslim edecekleri ittifak protokolünde bir ittifak unvanı belirlemeleri halinde, unvanlarının hukuken varlık ve geçerlik kazanacağı vurgulandı.

Bu kapsamda bir seçim süreci bulunmadığından ittifakın hukuki varlığının da bulunmadığına işaret edilen kararda, şöyle denildi:

"Anılan hüküm çerçevesinde başlayan bir seçim sürecinden ve Yüksek Seçim Kuruluna verilen ittifak protokolünde yer alan bir ittifak unvanından söz edilebilmesi mümkün olmadığından Millet İttifakı unvanının hukuki varlığından da söz edilemez. Bu kapsamda hukuken var olmayan bir oluşum ile ilgili olarak Millet Partisi tarafından yapılan başvurunun incelenebilmesine imkan bulunmamaktadır."

Anayasa Mahkemesi, yapılan başvuruda karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

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