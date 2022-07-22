Temiz olduğunu kanıtlamak için nehirden su içen başbakan hastanelik oldu

HİNDİSTAN'da Pencap vilayeti Başbakanı Bhagwant Mann, Kali Bein nehrinden su içtikten bir gün sonra mide ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Nehrin temiz olduğunu kanıtlamak için kameralar önünde nehirden bir bardak su alıp içen Başbakan'ın enfeksiyon tedavisi gördüğü belirtildi.

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Olay, Hindistan'ın Pencap vilayetinde gerçekleşti. Pencap eyaleti Başbakanı Bhagwant Mann, 17 Temmuz'da bir törene katıldı. Sputnik'te yer alan habere göre Kali Bein nehrinin temizlenmesinin 22. yıldönümünü kutlamak için gerçekleştirilen tören kapsamında nehirden bir bardak su alıp içen Başbakan Mann, suyun halen içilecek ölçüde temiz olduğunu savundu.

Olaydan iki gün sonra Başbakan Mann, mide ağrısı çekmeye başladı. Rahatsızlanan Mann, daha sonra helikopterle ülkenin başkenti Yeni Delhi'deki bir hastaneye taşındı.

Mann'a yapılan testler, enfeksiyon kaptığını gösterdi. Tedavisi gerçekleştirilen Başbakan Mann, daha sonra taburcu edildi.



