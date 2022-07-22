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Sakarya'da fuhuş operasyonu! Başka illerden getirmişler

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sakarya'da fuhuş operasyonu! Başka illerden getirmişler

 SAKARYA'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi. Yabancı uyruklu 3 kadın sınır dışı edildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kente başka illerden getirilen yabancı uyruklu F.R. (26), N.K. (36) ve P.G'nin (45) Adapazarı ilçesindeki bir ikamette fuhuş yaptığını belirledi.

Adrese gerçekleştirilen operasyonda 3 kadın ile fuhuş yaptırdıkları belirlenen K.V. (50) ve B.M. (43) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.V. ve B.M, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlarından tutuklandı.

Yabancı uyruklu 3 kadın ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sınır dışı edildi.

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