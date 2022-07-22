Koronavirüs vakaları patladı maske fiyatlarına yüzde 300 zam geldi! Fırsatçılar işbaşında
Tüm Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de vaka sayıları patladı. Uzmanlar yeni korona dalgası için maske yasağı öneriyor. Maske yasağı kapıya dayanınca fırsatçılar iş başı yaptı. Maske yasağının kalkmasıyla 10 liraya kadar düşen maskeye yüzde 300 zam yaptı.
TÜRKİYE yeni bir koronavirüs dalgasıyla karşı karşıya kalırken, bilim kurulu üyeleri başta olmak üzere bilim adamları maske yasaklarının geri getirilmesini istiyor. Covid-19 vakaları 11-17 Temmuz'da bir önceki haftaya göre 100 bin artarak 226 bin 532'ye çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti. Maske yasağı yeniden gündeme gelince fırsatçılar da harekete geçti. Maske fiyatlarına yüzde 300 zam geldi.
Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı. Buna göre, 11-17 Temmuz'da 226 bin 532 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 124 bin 732 oldu. 4-10 Temmuz arasında tespit edilen vaka sayısı ise 117 bin 95. Buna göre vakalar bir önceki haftaya göre yaklaşık 100 bin arttı. Türkiye'de ilk Kovid vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 524 bin 71'e yükselirken, 99 bin 184 kişi hayatını kaybetti.
Maskaye yüzde 300 zam
Akşam Gazetesi’nin haberine göre, yurt genelinde yeniden artmaya başlayan vakalardan sonra vatandaşlar yeniden bireysel tedbirlere döndü. Aşı olmayan vatandaşlar aşı olmaya, aşı olanlar ise hatırlatma dozlarını yaptırmaya başladı.
Bunların yanı sıra salgının yaygın olduğu dönemde zorunlu olan maske kullanımı yakın zamanda birçok alanda serbest bırakılmıştı. Vaka artışlarından tedirgin olan bazı vatandaşlar kendi istekleriyle maske kullandığı gözlendi.