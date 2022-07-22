Sokak röportajı gündem olmuştu! Suriyeli genç Ahmet Kanjo böyle dedi

İSTANBUL'da sokak röportajı sırasında Suriyeli olduğu için tepki gösterilen Ahmet Kanjo, 'ben bir insanım' diyerek kendini savunmuştu. Sosyal medyada gündem olan o röportaj sonrası konuşan Kanjo, 'Videodaki kişiler bütün Türk halkını temsil eden bireyler değil' dedi.

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İstanbul'daki bir sokak röportajında Suriyeli genç Ahmet Kanjo'ya, kalabalığın gösterdiği tepki sosyal medyada gündem olmuştu.

Ahmet Kanjo gösterilen ırkçı tepkilere "Ben 17 yaşında bir öğrenciyim. Dilencilik yapmıyorum. Haftada 2 gün part-time çalışıyorum. Dershanenin taksidini veriyorum. Bana yapılan ırkçılıktan dolayı ben okuldan çıktım. Ben 9. sınıfta birinciydim" sözleri ile yanıt vermişti.

"İnsanların benimle beraber olduğunu gördüm"

Ahmet Kanjo sosyal medyada gündem olan olay ile ilgili konuştu. A Haber'e konuşan Kanjo, "Orada herkes bana tepki göstermişken, kendimi biraz sıkışmış hissettim...

-Oradaki videodaki kişiler, bütün Türk halkını temsil eden kişiler değil. Orada kötü muamele görmüş olsam da, sosyal medyadaki yorumlara bakınca insanların benimle beraber olduğunu gördüm" sözlerini kullandı.