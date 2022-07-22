BIST 2.538
DOLAR 17,75
EURO 18,05
ALTIN 980,32
HABER /  POLİTİKA

Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan 'Roboski' benzetmesi: O zaman bu füzeleri kim attı?

Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan 'Roboski' benzetmesi: O zaman bu füzeleri kim attı?

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu Duhok'taki saldırı için Türkiye'yi suçlayan açıklamalara hak vererek "İkinci Roboski' benzetmesi yaptı.

Abone ol

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Irak'ın Duhok vilayetindeki saldırıyı gerçekleştirenlerin en kısa sürede açığa çıkarılması gerektiğini belirtti.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde çarşamba günü gerçekleşen saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığı anımsattı.

Saldırının ardından Irak hükümetinin saldırıyı Türkiye'nin gerçekleştirdiğine yönelik açıklamaları olduğunu aktaran Gergerlioğlu, "Türkiye ise bunu reddediyor. O zaman bu füzeleri kim attı?" diye sordu.

Gergerlioğlu, "ikinci Roboski vakasıyla karşı karşıya olduklarını" ileri sürerek, "Milli Savunma Bakanı, 'Bizim bu işte dahlimiz yok.' diyor. Fakat o bölgede operasyon var. O sırada yapılan atışlar mutlaka kayıtlarda vardır. Yaşanan muğlaklığın etkin bir soruşturma ile ortaya dökülmesi gerekiyor." dedi.

İlgili Haberler
Zaho işinde doğruyu söyleyin biri çıktı! Irak'taki Sünni koalisyonunun lideri açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Camdaki Kız yeni sezon ne zaman başlar Kanal D Camdaki Kız yeni sezon tarihi
Camdaki Kız yeni sezon ne zaman başlar Kanal D Camdaki Kız yeni sezon tarihi
Kendini övmüştü Ali Babacan Trabzon'da prompter kullandı: Tamam inandım...
Kendini övmüştü Ali Babacan Trabzon'da prompter kullandı: Tamam inandım...
Koronavirüs tablosunda patlama gözler önüne serildi Bakan 40 katı demişti
Koronavirüs tablosunda patlama gözler önüne serildi Bakan 40 katı demişti
Sakarya'da fuhuş operasyonu! Başka illerden getirmişler
Sakarya'da fuhuş operasyonu! Başka illerden getirmişler
Bolu Yuva köyünde onlarca kişi zehirlendi! Bazı hastalarda "HÜS" ortaya çıktı Hemolitik Üremik Sendrom nedir?
Bolu Yuva köyünde onlarca kişi zehirlendi! Bazı hastalarda "HÜS" ortaya çıktı Hemolitik Üremik Sendrom nedir?
TOKİ vatandaşları uyardı: Savcılığa suç duyurusunda bulunun bunlara itibar etmeyin
TOKİ vatandaşları uyardı: Savcılığa suç duyurusunda bulunun bunlara itibar etmeyin
Türkiye yabancı ülkelerde market raflarını kiralayacak
Türkiye yabancı ülkelerde market raflarını kiralayacak
Çayır tırtılı 1975 ve 2012'de de istila etmiş
Çayır tırtılı 1975 ve 2012'de de istila etmiş
Çorum'da vinç dehşeti! Yayaların arasına dalıp ikisini de öldürdü
Çorum'da vinç dehşeti! Yayaların arasına dalıp ikisini de öldürdü
Deprem uzmanı Prof. Dr Naci Görür Balıkesir ve Düzce'deki depremler sonrası 'Risk var' deyip uyardı!
Deprem uzmanı Prof. Dr Naci Görür Balıkesir ve Düzce'deki depremler sonrası 'Risk var' deyip uyardı!