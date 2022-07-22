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Kendini övmüştü Ali Babacan Trabzon'da çok kötü yakalandı! Prompter kullandı: Tamam inandım...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Trabzon ziyareti sırasında prompter kullandığı anlar vatandaş kamerasına takıldı. Daha önce prompter kullanmamasıyla övünen Babacan'ın o anları, sosyal medyanın diline düştü.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Doğu Karadeniz ziyareti kapsamında partisinin Trabzon'un Ortahisar İlçe Başkanlığı'nın açılış törenine katıldı.

Daha önce 'Prompter kullanmadan soruları cevapladığım bir yayını daha geride bıraktık' paylaşımı yaparak bununla övünen Babacan, Trabzon'daki açılış sırasında halka prompterden seslendi.

Babacan'ın prompter kullandığı anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

"Tamam ben inandım..."
Ali Babacan’ın videosunu paylaşan bir Tiktok kullanıcısı "Ali Babacan konuşma yapıyor ama ekranda yazılanları okuyarak. Tamam ben inandım tamam. notunu düştü.

Ali Babacan'ın kendiyle övündüğü geçmiş paylaşımı:

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