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Küpten çıkan 7 binlik tohumu ekti telefonu susmuyor! 2 metre 20 santim boyunda

Küpten çıkan 7 binlik tohumu ekti telefonu susmuyor! 2 metre 20 santim boyunda

DİYARBAKIR'da, 7 bin yıllık ata tohumu eken çiftçi, buğday hasadını tamamladı. Boyları 2 metre 20 santime kadar ulaşan ata tohumu buğdayı sergileyen çiftçi, kimyasal tarım ilaçları kullanılmadan verim alınabildiğini kanıtladı.

Küpten çıkan 7 binlik tohumu ekti telefonu susmuyor! 2 metre 20 santim boyunda

Kayseri Kültepe ilçesinde arkeolojik kazılarda çıkarılan küpte bulunan ve 7 bin yıllık olduğu değerlendirilen siyez buğdayı (ata tohumunun) ekiminin hasadı tamamlandı.

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Küpten çıkan 7 binlik tohumu ekti telefonu susmuyor! 2 metre 20 santim boyunda

 Çiftçi Özkan Yıldırım, boyu ortalama 1.60’tan 2 metre 20 santime kadar çıkan, gübresiz ve ilaçsız dönümde ortalama 840 kilo çıkartan ata tohumunun sergisini açtı.

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Küpten çıkan 7 binlik tohumu ekti telefonu susmuyor! 2 metre 20 santim boyunda

Türkiye'den yoğun talep

Türkiye’nin dört bir yanından tohumun talep edildiğini belirten Yıldırım, sadece Çiftçilik Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi olanlara maksimum 50 kilogram verebileceklerini ifade etti.

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Küpten çıkan 7 binlik tohumu ekti telefonu susmuyor! 2 metre 20 santim boyunda

Ata tohumunun beş yerde gübreli ve gübresiz ekimini yaptıklarını belirten Yıldırım, ortalama 400 dönüme yakın ekim yaptıklarını hatırlattı.

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