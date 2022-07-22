Küpten çıkan 7 binlik tohumu ekti telefonu susmuyor! 2 metre 20 santim boyunda
DİYARBAKIR'da, 7 bin yıllık ata tohumu eken çiftçi, buğday hasadını tamamladı. Boyları 2 metre 20 santime kadar ulaşan ata tohumu buğdayı sergileyen çiftçi, kimyasal tarım ilaçları kullanılmadan verim alınabildiğini kanıtladı.
Kayseri Kültepe ilçesinde arkeolojik kazılarda çıkarılan küpte bulunan ve 7 bin yıllık olduğu değerlendirilen siyez buğdayı (ata tohumunun) ekiminin hasadı tamamlandı.
Çiftçi Özkan Yıldırım, boyu ortalama 1.60’tan 2 metre 20 santime kadar çıkan, gübresiz ve ilaçsız dönümde ortalama 840 kilo çıkartan ata tohumunun sergisini açtı.
Türkiye'den yoğun talep
Türkiye’nin dört bir yanından tohumun talep edildiğini belirten Yıldırım, sadece Çiftçilik Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi olanlara maksimum 50 kilogram verebileceklerini ifade etti.
Ata tohumunun beş yerde gübreli ve gübresiz ekimini yaptıklarını belirten Yıldırım, ortalama 400 dönüme yakın ekim yaptıklarını hatırlattı.