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Hande Fırat: Erdoğan’ı da hafife almayın, projeleri çoktan hazırdı, takvime göre hayata geçiriyor

Hande Fırat: Erdoğan’ı da hafife almayın, projeleri çoktan hazırdı, takvime göre hayata geçiriyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, KYK kredi borçlarının faizinin silinmesi üzerine 'Biz söyledik oldu' açıklaması yapmasını değerlendiren Hande Fırat, "Erdoğan’ı da hafife almayın, projeleri çoktan hazırdı, takvime göre hayata geçiriyor" dedi.

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Hürriyet yazarı Hande Fırat, son olarak KYK faizlerinin silinmesiyle gündeme gelen "Muhalefet söylüyor, hükûmet yapıyor" tartışmalarını değerlendirdi. "Bir süredir böyle bir algı yaratıldığını" savunan Fırat bugün kaleme aldığı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Muhalefetin toplumun ihtiyaçlarını dile getirmesine itirazım yok, aksine sonuna kadar destekliyorum. Ancak şunu da kabul edelim, her olayda tek tek tarihlere baktığınızda ilk açıklama hep hükümet kanadından gelmiş, birkaç gün sonra ya da aynı gün de benzer açıklamayı muhalefet yapmış. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan saha çalışmalarıyla, araştırmalarıyla toplumun şikâyetlerini çok iyi bilen bir liderdir. Aylar öncesinden de verdiği talimatlarla ihtiyaçların, mağduriyetlerin giderilmesini istedi.

Yani hükümet üyeleri aylardır çalışıyor. Muhalefet tabii ki ihtiyaçları, gerekenleri söyleyecek. Medya da yapılması gerekenleri gündemde tutacak. Ancak Erdoğan’ı da hafife almayın. Projeleri, atılacak adımları çoktan hazırdı. Hepsini bir takvime uygun olarak hayata geçirdi, geçiriyor. Edindiğim izlenime göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun hükümetin her icraatının üstüne atladığını düşünüyor. Bu duruma ise gülüyor. Neyse sonuçta öyle ya da böyle kazanan Türkiye oluyor."

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