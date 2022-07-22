Kerem Ökten'in hava durumu tahminleri bomba! 'Pişeceğiz' dedi illeri tek tek açıkladı tatile gidecekler dikkat!

Bildiklerinizi unutun! Bu yaz çok başka olacak yakacak, kavuracak...Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporu alarm verirken uzman isim Kerem Ökten'in tweetleri dikkat çekti. Uzman isim saat verdi uyardı illeri de tek tek açıkladı. Türkiye'de "Doğu Karadeniz hariç ciddi bir yağış yok." diyen Ökten özellikle Ankara ve Antalya'nın kavrulacağını duyurdu. İşte Ökten'in açıklamaları: