Kerem Ökten'in hava durumu tahminleri bomba! 'Pişeceğiz' dedi illeri tek tek açıkladı tatile gidecekler dikkat!
Meteoroloji'nin hafta başından beri uyarılarının ardı arkası kesilmezken uzman isim Kerem Ökten'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Hava sıcaklığı bunaltacak, nefes almak bile zor! Uzman isim saat verdi 'dışarı çıkmayın' dedi tatile gidecekleri de uyardı. İşte beklenen hava durumu...
Bildiklerinizi unutun! Bu yaz çok başka olacak yakacak, kavuracak...Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporu alarm verirken uzman isim Kerem Ökten'in tweetleri dikkat çekti. Uzman isim saat verdi uyardı illeri de tek tek açıkladı. Türkiye'de "Doğu Karadeniz hariç ciddi bir yağış yok." diyen Ökten özellikle Ankara ve Antalya'nın kavrulacağını duyurdu. İşte Ökten'in açıklamaları:
- Haftaya çok sıcak olacak. Trakya'da 40, İzmir ve Aydın'da 43 dereceler görülecek. İzmir'in Temmuz rekoru 7 Temmuz 2000'de 42.6 derece. Balıkesir 37 derece olacak...
-Antalya pişecek. Antalyalılar, bugün yaşadığınız sıcaklar hiçbir şey. Asıl sıcaklar yolda. Nem de kıyılarda yüksek olacak. Şimdiden hazırlayın kendinizi...
-Edremit Körfezindeki tatil merkezleri uygun hâle geliyor. Rüzgar geçen süreçte olduğu gibi kuvvetli olmayacak. Orta kuvvet. Ara ara hamleler sertleşebilir; fakat tatile engel değil.