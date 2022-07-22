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Dünyada Kovid-19'a karşı kaç kişi aşı oldu? DSÖ'nün hedefi tutmadı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dünyada Kovid-19'a karşı kaç kişi aşı oldu? DSÖ'nün hedefi tutmadı

Dünya nüfusunun yüzde 66,8'ine en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulandı. Dünya Sağlık Örgütünden aralık 2021'de yapılan açıklamada, 2022'nin ilk yarısında dünya nüfusunun yüzde 70'inin Kovid-19'a karşı aşılanması hedefleniyordu.

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İstatistiksel veriler sunan "Our World in Data"ya göre, dünya genelinde uygulanan aşı dozu 12 milyar 259 milyonu aştı. Buna göre, dünya nüfusunun yüzde 66,8'ine en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Düşük gelirli ülkelerde yaşayanların sadece yüzde 19,3'üne en az bir doz aşı uygulandı.

6 milyondan fazla kişi hayatını kaybetti
Dünya genelinde 567 milyon 898 bin 418 kişide tespit edilen Kovid-19 nedeniyle 6 milyon 380 bin 676 kişi hayatını kaybetti.

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