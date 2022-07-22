Bolu Yuva köyünde onlarca kişi zehirlendi! Bazı hastalarda "HÜS" ortaya çıktı Hemolitik Üremik Sendrom nedir?

BOLU Çaydurt Yuva köyünde içme suyundan zehirlenen çok sayıda kişi hastanelik oldu. Sağlık Bakanı Koca dün yaptığı açıklamada yoğun bakında tedavi görenlerin olduğunu dile getirdi. Öte yandan tedavi gören çocukların ailelerinin yaptığı açıklamalar dehşete düşürdü. Gelen son bilgiye göre bazı hastaların tetkiklerinde kanlı ishalle ortaya çıkan, anemi ve akut böbrek yetmezliği ile seyreden Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS) tanısına ulaşıldı.

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Bolu'nun Çaydurt Yuva köyünde içme suyu herkesi hastanelik etti. Yoğun bakımda olan çok sayıda kişi var. Özellikle çocuklarda durum daha ağır seyrediyor. Köyde içme suyundan zehirlenenlerden 6 çocuk Ankara Tıp Fakültesi hastanesine sevk edildi. Hastane Başhekimliği tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler verildi:

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi ve Çocuk Nefroloji servislerinde Bolu’daki kanlı ishal ve bu ishalle ilişkili böbrek yetmezliği tablosu ile başvuran 6 hasta izlenmektedir. İlk hastayı 16.07.2022 tarihinde kabul ettik. Hastaların yaşları 3 ile 15 yaş aralığında değişmektedir. Hastalardan 5’inin diyaliz ihtiyacı olmuştur. Bu klinik tablonun nedenine yönelik araştırmalar devam etmektedir

14 kişi yoğun bakımda

Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen kişilerin sayısı 98'e ulaşırken, 14'ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisi devam ediyor. Ayrıca farklı şehirlerdeki hastanelere nakledilen 17 hasta bulunuyor.

Ankara'da çeşitli hastanelere nakledilen hastaların büyük bölümünü yaşları 1,5-15 arasında değişen çocuklar oluşturuyor. Hastalar arasında yetişkinler de yer alıyor.

Kanlı ishalle birlikte akut böbrek yetmezliği gelişen ve şu an bir kısmına diyaliz uygulanan hastalarda bu belirtiler nedeniyle uzmanların üzerinde durduğu en büyük şüphe, halk arasında kısaca "HÜS" olarak adlandırılan Hemolitik Üremik Sendrom'u. Yapılan tetkiklerde de bazı hastalarda bu bulguya ulaşıldığı öğrenildi.

HÜS nedir nasıl bulaşır?

Hastalığa ilişkin bilgileri paylaşan Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Necla Tülek, HÜS'ün esasında geniş bir hastalık grubunu kapsadığını ve çeşitli nedenlerle ortaya çıkabildiğini anlattı.

Tülek, "Bu, böbrek yetmezliğine ve aynı zamanda hastanın kan tablosunda bozukluklara yol açan bir sendrom. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji açısından değerlendirdiğimizde buna yol açan iki mikroorganizma var. Biri 'Enterohemorajik Escherichia coli' dediğimiz her yaştaki bireylerde kanlı ishal, kusma tablosuna yol açan bir mikroorganizma. Hayvanlardan, etlerden, çeşitli sebzelerden ve hatta sulardan insanlara geçebiliyor." dedi.

Hastalığa sebep olan ikinci mikroorganizmanın ise "Shigella" olarak adlandırıldığını ve bu bakterinin de kanlı ishal, kusma gibi belirtilerle seyrettiğini söyleyen Tülek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Shigella'da çok daha belirgin bir şekilde ateş tablosu da görüyoruz. Fakat birkaç gün sonra böbrek yetmezliği, kan değerlerinde düşme nedeniyle ciddi bir tablo ortaya çıkabiliyor. Hastaların böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize alınmaları gerekebiliyor. Hastalık eğer zamanında fark edilmezse ileride kronik böbrek yetmezliğine ve ölümlere yol açabiliyor."

'Escherichia coli' iyi pişmemiş hamburger gibi çiğ etlerde karşımıza çıkabiliyor. Bu nedenle tüm yiyeceklerin iyi pişirilmesi, özellikle etlerin çiğ tüketilmemesi ve açıkta bekletilmemesi gerekiyor.

"Halüsinasyon görmeye devam ediyor"

Hastanede tedavi gören Cemre'nin annesi Şükriye Mazakoğlu çocuğunda fark ettiği ilk belirtileri ve durumunu şu şekilde anlattı:

"Önce ateşi çıktı, daha sonrasında karnında kramp şeklinde ağrılar oldu. Kusmasının ardından kanlı ishal olunca hastaneye götürdük. Tahlilleri temiz çıkmadı, hemen hastaneye yatış yaptırdık, yoğun bakıma alındı. Diyaliz gerektiğini söylediler ve Ankara'ya sevk ettiler. Şu an bilinci açık ama insanları çift ya da bulanık görüyor. Halüsinasyon görmeye de devam ediyor."