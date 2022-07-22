Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli! Tören sonrası Dua ve Hamam Müzesini gezdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği açılış töreninde vatandaşlar tarafından sevgiliyle karşılandı. Erdoğan, tören sonrası Eyüp Sultan Türbesi’nde Dua Ve Hamam Müzesini gezdi. İşte objektife yansıyan fotoğraflar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan Meydanı'nda düzenlenen "41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.
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Vatandaşlar tarafından sevgi seliyle karşılanana Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Eyüp Sultan Türbesi ve Hamam Müzesini ziyaret etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği açılış töreni ile türbe ve müze ziyaretlerinden bu fotoğraflar objektife yansıdı:
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