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Rusya Merkez Bankası faiz kararını verdi!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya Merkez Bankası faiz kararını verdi!

Rusya Merkez Bankası, politika faizini 150 baz puan indirdi. Bununla birlikte daha önce yüzde 9,5 olan politika faizi yüzde 8'e indirildi.

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Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, banka yönetim kurulunun faiz oranını düşürme kararı aldığı bildirildi.

Açıklamada, kararla birlikte daha önce yüzde 9,5 olan politika faizinin yüzde 8'e indirildiği belirtildi. Piyasaların beklentisi, politika faizinin yüzde 9'a düşürülmesi yönündeydi.

Rusya Merkez Bankası, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle politika faiz oranını 28 Şubat'ta yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkarmıştı. Banka, 26 Mayıs'ta gerçekleştirdiği toplantıda faizi yüzde 11'e çekmişti. Banka, 10 Haziran'da ise politika faizini yüzde 9,5'e indirmişti.

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