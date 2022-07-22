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Antalya'da yaşandı! Su sporları yapan görevliler görüp ekiplere haber verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Antalya'da yaşandı! Su sporları yapan görevliler görüp ekiplere haber verdi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denizde görülen kadın cesedi, sahil güvenlik ekipleri tarafından çıkarıldı. Cesedin kimliği henüz tespit edilemedi.

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Kargıcak Mahallesi'nde su sporları yapan görevliler, denizde hareketsiz haldeki kişiyi görünce durumu, Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kıyıdan yaklaşık 100 metre açıkta sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kimliği henüz tespit edilemeyen bir kadına ait ceset, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'nda karaya çıkarıldı.

Yapılan incelemelerin ardından cenaze, Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

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