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Ahmet Davutoğlu'nu şoke eden tepki! Vatandaş yine yüzüne söyledi: Seni Başbakan yaptı...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin il kongresine katılmak için geldiği Giresun’da vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Vatandaşın "Cumhurbaşkanı sizi Başbakan yaptı niye onu terk ettiniz” sözlerine Davutoğlu, “Haktan adaletten ayrıldıkları için terk ettim” diye cevap verdi.

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Gelecek Partisi Genel Başkan Davutoğlu, partisinin Giresun il kongresine katılmak ve Bulancak ilçe teşkilatının açılışı için geldiği şehirde esnaf gezisi sırasında kendisine bir vatandaş “Cumhurbaşkanı sizi Başbakan yaptı niye onu terk ettiniz” diye tepki gösterirken, Davutoğlu da “Haktan adaletten ayrıldıkları için terk ettim” diye cevap verdi.
Tepki gösteren vatandaşa çevredekilerin destek vererek alkışladıkları gözlenirken, Davutoğlu daha sonra bölgeden ayrıldı.

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