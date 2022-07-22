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Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! Serdar Aziz bir buçuk ay yok

Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! Serdar Aziz bir buçuk ay yok

Fenerbahçe'nin stoper oyuncusu Serdar Aziz'in sol uyluk kasık bölgesinde 3.derece yırtık ve kanama tespit edildiği öğrenilirken, deneyimli stoperin 1 buçuk ay sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.

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Fenerbahçe, Serdar Aziz'in sol uyluk kasık bölgesinde 3.derece yırtık ve kanama bulguları tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, tahminen 1,5 ay sonra yeşil sahalara dönebilecek.

Yapılan açıklamada "Oyuncumuz Serdar Aziz’in bugün Acıbadem Altunizade Hastanesinde çekilen MR görüntülenmesi sonucunda, sol uyluk kasık bölgesinde 3.derece yırtık ve kanama bulguları tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

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