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Özgür Demirtaş'tan 'Şakkadanak' Necmettin Batırel'e ağır taş! 'Satınca ne olduğunu öğrendik..'

Merkez Bankası rezervleri tarihin en düşük noktasına geriledi. Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 'Şakkadanak' olarak fenomen haline gelen Necmettin Batırel'e o meşhur tartışmasını hatırlatıp, "Bir 10 milyar, bir 10 milyar daha satılınca ne olduğunu: Canlı canlı, Yaşayarak, Deneyimleyerek, Öğrenmiş olduk" dedi.

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Özgür Demirtaş'tan 'şakkadanak' Necmettin Batırel'e bomba gibi gönderme geldi. Doların 3.5 lirayı gördüğü gün CNN Türk ekranlarında Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel ile Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın tartışması olay olmuş ve o video yıllardır sosyal medyada en çok paylaşılan video olmuştu. Özgür Demirtaş, o video üzerinden Necmettin Batırel'i bir kez daha vurdu. 

CNN Türk canlı yayınında "Ben olsam, 10, 20 yetmedi bir 10 milyar doları şakkadak satarım. Herkes şaşırır. Bir on milyar dolar daha satırım. Bir on milyar daha" sözleriyle sosyal medya fenomeni olan Batırel'e Özgür Demirtaş 'olmaz' demiş ve "Profesörlere göre olmaz" cevabı almıştı. 

Son dönemde sık sık karşı karşıya gelen ikili, son olarak Batırel'in "Enflasyonun sorumlusu Özgür Demirtaş' çıkışıyla bir kez daha karşı karşıya gelmişti. Merkez Bankası rezervlerinin tarihin en düşük seviyesine inmesinin ardından Özgür Demirtaş'tan 'Şakkadanak' Necmettin Batırel'e iğneleme geldi. 

"Merkez Bankası rezervleri tarihi düşük seviyede" hatırlatması yapan Özgür Demirtaş, "Bir 10 milyar, bir 10 milyar daha satılınca ne olduğunu: Canlı canlı, Yaşayarak, Deneyimleyerek, Öğrenmiş olduk… gerçi deneyimlemeye gerek yoktu. Lise düzeyinde Ekonomi-Finans bilgisi olan ne olacağını biliyordu. Üzgünüm" paylaşımı yaptı.

Demirtaş devamında da "Anlatayım: Swap hariç NET rezervler EKSİ 54 Milyar dolar. Bir daha yazayım: -54 Milyar dolar. Açıklama da yapayım EKSİ demek Sıfırdan küçük demek. Anlattım. Anladın mı?" ifadelerini kullandı. 

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