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Katliam gibi kaza! Ülke şokta... En az 30 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! Ülke şokta... En az 30 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

NİJERYA'nın Kaduna eyaletinde, bir araç ile iki minibüsün karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere 30 kişi hayatını kaybetti.

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Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu (FRSC) Kaduna Eyalet Koordinatörü Abdurahman Yakasai, Kaduna eyaletinin Zaria-Kano kara yolunda bir aracın karşı yönden gelen iki yolcu minibüsüyle çarpıştığını belirtti.

Yakasai, kazada ilk belirlemelere göre 30 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Yakasai, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Yakasai, kazaya, aşırı hızın yol açmış olabileceğini söyledi.

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