Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlandı Kutlamaların başlayacağı tarih belli oldu

Cumhuriyet'in 100'üncü yılının kutlama programı bu yıl başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre, Lozan Antlaşması, İstanbul'un kurtuluşu, gibi pek çok önemli tarihi de dahil olmasıyla uzun süreli büyük kutlama etkinlikleri düzenlenecek.

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Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri bu yıl 30 Ağustos kutlamaları ile başlayacak, 29 Ekim 2023’e kadar devam edecek. Bir yıllık süreçteki etkinlikleri İletişim Başkanlığı planlayacak.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı kutlanmaya başlanıyor.

100’üncü yıl etkinlikleri Büyük Taarruzun yüzüncü yıl dönümünde başlayacak. Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim 1923’ün 100’üncü yıl dönümüne kadar devam edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile 2020 yılında yayımlanan genelgeye göre Cumhuriyet'in 100’üncü yılı etkinliklerinin organizasyonu İletişim Başkanlığı’na verildi. Genelgede “Kutlamalar kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilecek her faaliyet, İletişim Başkanlığınca oluşturulacak bir kurul tarafından planlanacak ve yürütülecek” ifadesi yer aldı.

Kutlama bu yıl başlayacak

İletişim Başkanlığı tarafından planlanan kutlama programı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin yüzüncü yıl dönümü olan 26 Ağustos 2022’de başlayacak. Büyük Taarruzun başladığı Afyon Kocatepe’de kutlamalar düzenlenecek. Kutlamalar tarih sıralamasına göre devam edecek. Zaferin kazanıldığı 30 Ağustos’ta ise tüm Türkiye’de etkinlikler düzenlenecek.

Kurtuluş yıl dönümleri kutlanacak

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın ardından Yunan işgalinden kurtulan yerleşim yerlerinde kurtuluşun 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri düzenlenecek. 1 Eylül Uşak’ın kurtuluşu, 2 Eylül Eskişehir’in kurtuluşu, 4 Eylül Bilecik’in kurtuluşu, 6 Eylül Balıkesir’in kurtuluşu, 7 Eylül Aydın’ın kurtuluşu, 8 Eylül Manisa’nın kurtuluşu ve 9 Eylül’de İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşu kutlanacak.



Mudanya Mütarekesi'nin 100’yılı

Büyük Taarruzun zaferle sona ermesinden sonra, İtilaf Devletleri’ninTürkiye Büyük Millet Meclisi’ni mütarekeye çağırmasının 100’üncü yıldönümü etkinlikleri 11 Ekim'de mütarekenin gerçekleştiği ve anlaşmanın imzalandığı Mudanya’da yapılacak.



Lozan’ın 100. yıldönümü

100’üncü yıl dönümü etkinleri 2023 yılında daha yoğun olarak devam edecek. 2023 yılındaki etkinliklerin en önemlilerinden biri ise 24 Temmuz’da gerçekleşecek. Lozan Antlaşması’nın 100’üncü yıl dönümünde çeşitli etkinliklerin gerçekleşmesi planlanıyor.



İstanbul’un kurtuluşu kutlanacak

Lozan Anlaşması gereğince İstanbul’un işgalinin sona ermesi de 100’üncü yıl kutlamaları içinde yer alacak. Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının ardından 6 Ekim 1923’te kesin olarak İstanbul'un Kurtuluşu ilan edildi. 6 Ekim’in 100. yıl dönümünde İstanbul’da kutlamalar gerçekleşecek.



100. yıl kutlamalarının finali 29 Ekim’de

100. yıl etkinliklerinin sonuncusu Cumhuriyetin ilanın 100. yılı olan 29 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşecek. Kutlama programın finali niteliğinde olacak etkinlikler en kapsamlı organizasyon olacak. Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları kapsamında tüm yurtta çok sayıda etkinlik organize edilecek.