ANKAPARK'ın kapıları vatandaşlara açılıyor! Son hali böyle görüntülendi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, mahkeme kararıyla belediyeye devredilen ANKAPARK'ta dün basın açıklaması yaparak alanla ilgili atılacak adımları anlatmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesince ANKAPARK'ta düzenlenen basın turunda, atıl durumda olan ve üç yıl boyunca kullanılmadığı için tahrip olan alanlar gösterildi.