BIST 2.540
DOLAR 17,73
EURO 18,07
ALTIN 982,54

ANKAPARK'ın kapıları vatandaşlara açılıyor! Son hali böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı
ANKAPARK'ın kapıları vatandaşlara açılıyor! Son hali böyle görüntülendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 801 milyon dolara yapılan ve 3 yıl süren hukuki sürecin ardından 18 Temmuz’da ABB’ye devredilen ANKAPARK’ın kapılarını vatandaşlara ilk kez açıyor.

ANKAPARK'ın kapıları vatandaşlara açılıyor! Son hali böyle görüntülendi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, mahkeme kararıyla belediyeye devredilen ANKAPARK'ta dün basın açıklaması yaparak alanla ilgili atılacak adımları anlatmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesince ANKAPARK'ta düzenlenen basın turunda, atıl durumda olan ve üç yıl boyunca kullanılmadığı için tahrip olan alanlar gösterildi.

18
ANKAPARK'ın kapıları vatandaşlara açılıyor! Son hali böyle görüntülendi

Vatandaşlara açılıyor
ANKAPARK’ın 3 yıllık hukuk mücadelesi sonucu mahkeme kararıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi sonrasında tema parkın kapıları ilk kez vatandaşlara açılıyor. 

28
ANKAPARK'ın kapıları vatandaşlara açılıyor! Son hali böyle görüntülendi

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın “ANKAPARK’ın geleceğine vatandaşlar karar verecek” açıklamasının ardından tema parkta, 23-24 Temmuz 2022 tarihlerinden itibaren her hafta cumartesi ve pazar günleri ücretsiz ring seferleri yapılacak. 

38
ANKAPARK'ın kapıları vatandaşlara açılıyor! Son hali böyle görüntülendi

11.00-16.00 saatleri arasında ANFA Güvenlik Genel Müdürlüğü’nden kalkacak olan otobüsler, parkın içerisinde 20 dakikalık ring turları düzenleyecek.

48