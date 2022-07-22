Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Rus mevkidaşı ile imzalar öncesi görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile bir araya geldi. Dolmabahçe mutabakatı öncesi bir araya geldiler.

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Hulusi Akar, Türkiye’nin gayretleriyle ortaya çıkan tahıl sevkiyatına yönelik mutabakatın imza töreni için, İstanbul’a gelen Şoygu ile Kalender Kasrı’nda bir araya geldi.

İkili ve bölgesel savunma, güvenlik konularının ele alındığı toplantıda, Bakan Akar tarafından Ukrayna’da acil ateşkese olan ihtiyaç bir kez daha vurgulandı, tahıl ve gıda malzemelerinin denizden emniyetle sevkine yönelik çalışmalara katkılarından dolayı Şoygu’ya teşekkür edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da “Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Türk mevkidaşı Hulusi Akar ile bir görüşme gerçekleştirdi ve görüşmede Karadeniz bölgesi, Ukrayna ve başta Suriye olmak üzere Ortadoğu’daki mevcut durum ele alındı” denildi.