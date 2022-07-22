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Bakan Bozdağ açıkladı! Hasta tutuklu ve hükümlülerle ilgili yeni düzenleme yapılacak

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bakan Bozdağ açıkladı! Hasta tutuklu ve hükümlülerle ilgili yeni düzenleme yapılacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ceza infaz kurumlarında kalan hasta tutuklu ve hükümlülerle ilgili yeni düzenleme yapılacağını açıkladı. Bozdağ, "Çalışmalarımız nihayete erdiği zaman biz bunun detaylarını kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

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Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kars Et Entegre Tesisi’nin açılışında konuştu. 
İnfaz sisteminde hasta tutuklu ve hükümlülerle ilgili yeni düzenlemeler yapılacağını vurgulayan Bakan Bozdağ, “Cezaevlerinde hasta tutuklu ve hükümlü vatandaşlarımız var, vatandaş olmayan yabancılar da var. 

Şimdi önümüzdeki günlerde hasta ve tutuklu hükümlülerle ilgili yeni çalışmaları yapma kararı aldık.

Çünkü bu düzenlemelerin, mevcut infaz kanunumuzda ve diğer yasalardaki düzenlemeler acaba daha insani esaslara göre nasıl düzenleriz, bunu Adalet Bakanlığı olarak çalışıyoruz. Cezaevinde hastalığı nedeniyle kalamayacak durumda olanlarla ilgili şimdi bir düzenlememiz var ama bu düzenlemenin işleyişinde de sıkıntılar olduğunu çok yakından görüyoruz. O yüzden bu sıkıntıları tamamen ortadan kaldıracak, hiç olmazsa minimize edecek bir adımı atma konusunda da kararlıyız” dedi.

Düzenlemelerin farklı yönleriyle ele alındığını aktaran Bakan Bozdağ konuşmasını şöyle sürdürdü:

Bir yandan muayene süreçleriyle ilgili öte yandan da cezaevinde tek başına hayatını idame ettiremeyecek durumda olanlarla ilgili yeni düzenlemelerin hazırlığında olduğumuzu buradan Kars'tan bütün Türkiye kamuoyuna duyurmak isterim.

Çalışıyoruz inşallah çalışmalarımız nihayete erdiği zaman biz bunun detaylarını da kamuoyuyla paylaşacağız ve bu adımın atılması konusunda da hazırlıklarımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti Grubu Cumhur İttifakı Grubuna da taslak olarak aktaracağımızı da buradan ifade etmek isterim.

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