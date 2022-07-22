Altında çıldırtan yükseliş! 22 Temmuz gram 980 lirayı aştı dün ons 2 yılın en dibini görmüştü
Altın fiyatlarına neler oluyor? Hafta başından beri yaşanan düşüş ile yatırımcıyı şoke eden altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi. 22 Temmuz haftanın son işlem gününde altın 980 lirayı aştı. Geçtiğimiz haftalarda gram 950 lirayı görmüştü.
Dün, dolar kuru ve ons altın fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 978,8 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, şu sıralar 983 lira seviyesinde işlem görüyor.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 983.57 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.607 lira, Cumhuriyet altını da 6.565 liradan satılıyor.
Dün günü 1.718,5 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.716,4 dolardan işlem görüyor.
Dün altın onsu son iki yılın en dip seviyesini görmüştü ve ardından hızla toparlanmıştı.