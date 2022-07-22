İstanbul'da tarihi Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imzalandı! BM Genel Sekreteri: Erdoğan sayesinde oldu

RUSYA'nın işgali sonrası Ukrayna'da mahsur kalan tahılların çıkarılması için Rusya, Ukrayna ve BM arasındaki anlaşma İstanbul'da Türkiye'nin ev sahipliğinde imzalandı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, tüm dünyanın izlediği canlı yayında, "Türkiye Cumhuriyeti'ne Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ederim, bu süreç sizin ısrarınızla oldu" dedi.

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Ukrayna'da Rusya'nın işgali nedeniyle mahsur kalan tahılın çıkarılmasına yönelik varılan anlaşmanın Türkiye'nin ev sahipliğindeki imza töreni başladı. Ukrayna tahılının dünyanın geri kalanına ulaşabilmesinin önünü açması beklenen anlaşma imzalandı. Rusya'nın Ukrayna'nın güney limanlarını işgal etmesinin ardından yaklaşık 25 milyon ton tahılın ülkede mahsur kaldığı belirtiliyor. İşte anlaşma öncesi BM Genel Sekreteri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmaları...

BM Genel Sekreteri Guterres'in açıklamaları...

-Bugün Karadeniz'de bir umut ışığı var. Dünyanın buna her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Türkiye Cumhuriyeti'ne Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ederim, bu süreç sizin ısrarınızla oldu. Herkesin faydası olacak bu girişimin önünü açtınız, bu dünyanın her kesimine odaklanıyor.

- Bu anlaşma aslında dünya için imzalanıyor. Küresel gıda ağındaki açığın azalması sağlanacak, gıda fiyatlarının düşmesini sağlayacak. Sayın Zelenskiy ve Putin ile görüşerek çözüm bulmaya çalışıyoruz. Küresel dünya gıda krizinin çözümü için dünyanın buna ihtiyacı var ve Türkiye'nin burada kritik bir önemi var.

- Tahıl sevkiyatı, küresel gıda arzındaki açığı kapatacak ve fiyatların düşmesini sağlayacak. BM taahhüdünün arkasındadır.

- İki tarafın da bu kanlı çatışmaya girdiği noktada artık sona gelinmesi gerektiğini düşünüyorum. Karadeniz'deki bu umut ışığı çok parlak, bu umut ışığı insanların çektiğini sorunların sonuna gelinmesini sağlasın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...

- Medeniyetlerin ve kıtaların buluşma noktası İstanbul'a hepiniz hoşgeldiniz. 29 Mart'ta yaptığımız toplantının ardından tekrar bir aradayız. Siz değerli dostlarımızıı bir başka tarihi günde İstanbul'da yeniden misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Üzerinde mutabakata varılan metinle tüm dünyada milyarlarca insanı bekleyen açlık tehlikesinin önünün alınmasına hep birlikte katkı sağlayacağız.

- Bu adımla yaşanan hava sıcak dalgası ve kuraklığın yol açacağı muhtemel fiyat artışların önüne geçilecektir. Küresel bir sorun haline gelen gıda enflasyonunun kontrolüne de yardımcı oluyoruz.

- Ukrayna ve Rusya makamları ile BM yetkilileriyle yoğun ve meşakkatli bir süreç yürüttük. Önümüzdeki günlerde başlayacka gemi trafiğiyle Karadeniz'den dünyanın pek çok ülkesine yeni bir nefes borusu açmış olacağız.

- Tüm süreçler üzerinde mutabakat tesis edildi. Bu son derece önemli planın icrası ve denetimi İstanbul'da kurulacak müşterek koordinasyon merkezi tarafından gerçekleşecektir. Uluslararası toplumun desteği de şüphesiz büyük bir önem taşıyor.

- Başından beri bu savaşın kazananı olmayacağını ifade ediyoruz. Yaklaşık beş aydır aralıksız devam eden çatışmalar ve küresel etkileri ne yazık ki bu öngörümüzü doğruluyor. Silahların susması uzadıkça ekonomik maliyetlerin yanı sıra insani kayıplar da artıyor.

- Savaş sadece taraflar, bölge ülkelerini değil tüm insanlığı olumsuz etkiliyor. Bu gidişatın mukadder olmadığına da inanıyoruz. Masumlaırn hayatına mal olan bu çatışmaların bir an önce sona ermesini arzu ediyoruz. Adil bir barışın kaybedeni olmayacağı hepimizin malumudur."

- Arazideki gelişmeler ne yönde seyrederse seyretsin savaş nihayetinde müzakere masasında sonlanacaktır. Tesis ettiğimiz dostane ve barışçıl atmosferin savaşın sonlandırılmasına yönelik tahvil edilmesi tüm insanlığın yararınadır.

Rusya ile Ukrayna aynı masaya oturmadı! İmzalar atıldı

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen törende Ukrayna tahılının dünyanın geri kalanına ulaşabilmesinin önünü açması beklenen anlaşmada, ilk olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu imzaları attı.

Rusya Savunma Bakanı'nın imzasının ardından bir başka belge de BM Genel Sekreteri Guterres, Millî Savunma Bakanı Akar ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov tarafından imzalandı. Rus ve Ukraynalı yetkililer aynı masaya oturmadı.

Gıda fiyatlarındaki artışa çare olacak

Türkiye ve BM tarafından mayıs ayından bu yana yürütülen arabuluculuk çabalarının sonuç vermesiyle imzalanan anlaşma savaşta bir ilki ve dönüm noktasını temsil etmesi bir yana, dünyayı saran tahıl krizi ve beraberinde gelen gıda fiyatlarındaki artışa da çare olması bekleniyor.

Çavuşoğlu ve BM Genel Sekreteri Guterres bir araya geldi

Dolmabahçe'de Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın imzalanacağı tören öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres bir araya geldi. Guterres, daha sonra da Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov'la görüştü.