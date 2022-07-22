Tahıl sevkiyatı anlaşmasına imza atacak Sergey Şoygu ve Rus heyeti İstanbul'a geldi

Rusya'nın başkenti Moskova'dan hareket eden özel uçak, saat 13.40'ta İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. İnişin ardından VIP Terminali önüne yanaşan uçaktan inen Bakan Şoygu ile heyettekiler, daha sonra araçlarla havalimanından ayrıldı.