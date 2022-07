CHP'den Duhok'taki saldırı için açıklama: Türk ordusu azami özen göstermiştir

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "El altından dövizleri sattılar. Ama kur bugün 17,75'leri gördü. Artık sadece doğruları yapmak zorunda olduğumuz bir dönemdeyiz. Çünkü küresel piyasalarda faizler yükseliyor. ABD Merkez Bankasının ardından, Avrupa Merkez Bankası da 11 yıl aradan sonra faiz artırmaya başladı." dedi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ekonomi yönetimlerinin aldıkları her kararın, tercihlerini göstereceğine dikkati çekti.

Duhok'taki saldırıya yorum

Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı saldırı sonrasında Irak ile Türk makamları arasındaki karşılıklı açıklamalar hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Öztrak, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce olay vahimdir. Bu olay neticesinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Irak halkına da sabır diliyoruz. Bu iş, karşılıklı suçlamalarla geçiştirilemeyecek kadar da önemlidir. Bu olay, bizim ilgili makamlarımızın da teklif ettiği, ifade ettiği gibi birlikte büyük bir hassasiyetle araştırılmalı, gerçek neyse ortaya çıkarılmalıdır. Türk ordusu sivilleri hedef almama konusunda azami özeni her zaman göstermiştir. Bu çerçevede de bu yapılacak soruşturma sonucunda tüm gerçekler ortaya çıkarılmalı, her tarafın vicdanı rahatlatılmalıdır."