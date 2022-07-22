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96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları etkinliğine katılmayacak

96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları etkinliğine katılmayacak

Sağlık sorunları yaşayan İngiliz Kraliçe, gelecek hafta yapılacak etkinlikte yer almayacak. İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in yerine törene katılacak isimler belli oldu. Kraliçe Elizabeth'in yerine, Galler Prensi Charles ile eşi Camilla törende yer alacak.

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Hareket kabiliyetinde zorluklarla karşılaşan İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, son dönemde düzenlenen programlarda katılmamasıyla dikkat çekiyor.

96 yaşındaki Kraliçe, 28 Temmuz'da başlayacak İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları etkinliğine katılmayacak.

Açılış töreninde yok

Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin açılış töreninde yer almayacağıyla ilgili haberleri doğruladı.

Kraliçe Elizabeth'in yerine, Galler Prensi Charles ile eşi Camilla törende yer alacak.

Karar için 'darbe' dediler

Gelişmeye ilişkin Mail'in haberinde, "Karar, İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'nı her zaman kalbine yakın tutan hükümdar için bir darbe." denildi.

Sağlık sorunları yaşayan İngiliz Kraliçe'nin iş yükü, Buckingham Sarayı tarafından azaltılmıştı.

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