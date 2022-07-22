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Rusya, Yunanistan'ı dost olmayan ülke ilan etti! Ekonomik şartlar getirildi

Rusya, Yunanistan'ı dost olmayan ülke ilan etti! Ekonomik şartlar getirildi

Rusya 'dostane' olmayan ülkeler listesini güncelledi. Yunanistan, Danimarka, Hırvatistan, Slovakya ve Slovenya listeye eklenen ülkeler oldu. Rusya, bu ülkelere ekonomik şartlar getirdi. Bu ülkeler borçlarını ruble cinsinden ödemek zorunda.

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Rusya, Doğu Akdeniz'de kışkırtma girişimleri yapan Yunanistan'ı "dost olmayan ülke" ilan etti.

Rusya hükümeti, "dostane olmayan ülkeler" listesini genişletti. Listeye Yunanistan, Danimarka, Slovenya, Hırvatistan ve Slovakya da dahil edildi.

Ekonomik şartlar getirdi
Bu kararla birlikte Rusya, bu ülkelere ekonomik şartlar da getirdi. Bu ülkeler borçlarını Rus para birimi "ruble" cinsinden ödemek zorunda.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Cumartesi Mart ayında da hükümeti Rusya'ya karşı "dostça olmayan adımlar atan" ülkelerin bir listesini hazırlamaya yönlendiren bir kararname yayınlamıştı.

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