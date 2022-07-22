Bakan Akar canlı yayında açıkladı: Tahıl sevkiyatı nasıl işleyecek?

Dünyanın gözü İstanbul'da yapılan tahıl koridoru anlaşmasına çevrildi. Peki tahıl koridoru sevkiyatı nasıl gerçekleşecek? İstanbul'daki kurulacak olan koordinasyon merkezi nasıl çalışacak? Gıda fiyatlarında düşüş yaşanacak mı? Tüm bu soruların yanıtını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar CNN TÜRK'te yanıtladı.

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Rusya'nın işgali sonrası Ukrayna'da mahsur kalan tahılların çıkarılması için Rusya, Ukrayna ve BM arasındaki anlaşma İstanbul'da Türkiye'nin ev sahipliğinde imzalandı. Tarihi anlaşmanın ardından CNN TÜRK'e konuk olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önemli açıklamalarda bulundu. Akar açıklamasında Tahıl sevkiyatı ile ilgili "Ukrayna limanlarından emniyetli şekilde giriş çıkışlarını takip edeceğiz. Müşterek bir koordinasyon merkezi olacağı için rota belirleyeceğiz. İntikali mümkün olacak. İnsani maksatlı bir faaliyet. İhtiyaç sahipleri ihtiyaçlarının son haddinde olduğunu belirtiyor. Bizimle alakalı konu Türkiye olarak Boğazların giriş çıkışları ilgili arkadaşlarla birlikte kontrol sağlanacak" dedi.

Zorlu ve uzun bir süreçti

Birincisi özetlemek gerekirse zorlu ve uzun bir süreçti. Çok taraflı olması konuşmaları uzattı. Arkadaşlarımız yoğun çalışma yaptılar. Sonuçta bu noktaya geldik. Dünyadaki tahıl arzına baktığımız 3'te birini Rusya ve Ukrayna sağlıyor. Gıda üretimi konusunda önemli rolü var. Çatışmadan dolayı Ukrayna'dan engellenmesi küresel gıda krizi çıktı. Bu sorunun çözülmesi açlık ve güvenlik sorununu gidermesi açısından çok önemli.

25 milyon ton tahıldan bahsediyoruz. Deniz yoluyla emniyetli şekilde nakli koridor ihtiyacı söz konusu. Ateşkesin sağlanmasını istememize rağmen kısa sürede sağlanmayacağı açık gerçek. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Zelenski ve Putin ile görüşmesi inisiyatif alması söz konusu oldu. Bu çalışmayla ilgili arkadaşlarımız fedakarca çalıştılar. Dışişleri, Tarım ve Ticaret bakanlığımızla çalışmalarımızı sürdürdük. İlk olarak bir kırmızı hat tesisine ihtiyaç olduğunu ortaya koyduk. Görüşmeler sırasında dile getirdik ve mutabık kaldık.

Görüş alışverişini sürdürdüler. BM'den bir temsilcinin katılmasıyla sağlıklı bir şekilde olması sağlandı. Biz 1 Haziran'da başladık çalışmalara. 7 Haziran'la birlikte Ukrayna Savunma Bakanı ve Alt Yapı Bakanıyla konuşmaları tamamladık. Heyetler arası toplantı yapıldı Moskova'da. Bir geminin serbest bırakıldığını Rus muhataplarımız iletti. 13 Temmuz'da burada Rus Ukrayna Türk askeri heyetleri BM'nin katılımıyla toplantı gerçekleşti. Bugün, hem Rus muhatabımız hem Ukrayna muhatabımızla imzalama imkanı bulduk. Diğer muhataplarımızın da olumlu katkıları oldu. Onlara da teşekkür ediyorum.

Tahıl sevkiyatı nasıl işleyecek?

Bizim Ukrayna limanlarında 3 limanımız var. Odessa, Çernomost ve Yazni var. 3 gemimiz var. Biri vinç gemisi. Koordinasyon merkezine ihtiyaç olduğuna karar verilmişti. Bugün ön toplantıda söyleyeceğiz ve süratle seçtikleri personeli merkeze göndermelerini bekliyoruz. Ukrayna limanlarından emniyetli şekilde giriş çıkışlarını takip edeceğiz. Müşterek bir koordinasyon merkezi olacağı için rota belirleyeceğiz. İntikali mümkün olacak. İnsani maksatlı bir faaliyet. İhtiyaç sahipleri ihtiyaçlarının son haddinde olduğunu belirtiyor. Bizimle alakalı konu Türkiye olarak Boğazların giriş çıkışları ilgili arkadaşlarla birlikte kontrol sağlanacak. Egemenlik haklarımızı erozyona uğratmamakta hassasız. Bu çalışmalar güncellenerek devam edecek.