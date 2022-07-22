Platonik aşkın sonu korkunç bitti! İstanbul'dan Malatya'ya gidip öldürdü
MALATYA'da platonik aşk cinayeti meydana geldi. Bir kişi, aşk beslediği kızın babasını öldürdü. Genç kıza ve annesine de kurşun yağdıran katil zanlısı saklandığı yerde yakalandı.
Arguvan ilçesine bağlı Çevreli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.E. (23), bir süredir Arguvan ilçesi Çevreli Mahallesi’nde yaşayan 19 yaşındaki genç kız B.K.’ya (19) platonik aşk besledi.
E.E. belirli aralıklarla genç kızı eğitim gördüğü okul ve ikametin çevresinde rahatsız ederken, genç kızın ailesi durumu kolluk kuvvetlerine bildirerek şikayetçi oldu.
Ailenin şikayeti üzerine birkaç kez gözaltına alınan E.E., daha sonra serbest bırakıldı.
İstanbul’da yaşadığı öğrenilen E.E., dün akşam saatlerinde ise döndüğü Malatya’da Arguvan ilçesine giderek dehşet saçtı. Genç kızın ikametine giden E.E., yanında getirdiği tüfekle B.K.’nın babası Ziya Koç’u (63) göğsünden vurdu.