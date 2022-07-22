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Ümit Özdağ ile Kızılay Başkanı Kerem Kınık twitter'da tartıştı: Salgın hastalığı gibi hızla yayılabilir

Ümit Özdağ ile Kızılay Başkanı Kerem Kınık twitter'da tartıştı: Salgın hastalığı gibi hızla yayılabilir

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık sosyal medyada tartıştı. Kerem Kınık, Ümit Özdağ’ı hedef alan bir haberi Twitter’da paylaşınca Özdağ’dan yanıt geldi.

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Suriyelilerin ülkelerine geri gönderilmesi üzerine başlayan tartışma sürüyor. 

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Twitter hesabından “Ümit Özdağ'ın son yıllarda yaydığı ırkçılıktan Çorumlu Amir'de nasibini aldı. Çorumlu Amir mahlasıyla bilinen ve Türkiye'de okul okuyan Youtuber Amir Zakaria, 9 yılın ardından ilk kez ırkçılığa maruz kaldığını söyledi” ifadelerinin yer aldığı bir haberi paylaştı. 

Kerem Kınık, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı hedef alan habere “Yabancı düşmanlığı ve ırkçılık toplumlarda tıpkı bir salgın enfeksiyon hastalığı gibi hızla yayılabilir, hatta cinnet halini alabilir. Aktif enfeksiyon odakları ile sistematik dezenformasyon salgının yayılımını hızlandırır. Çare insancıllık aşısı ile kitle bağışıklığı sağlamaktır” yorumunu yaptı.

Kerem Kınık’ın mesajı üzerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan yanıt geldi
Ümit Özdağ “Kerem Kınık, bana laf yetiştireceğine Kızılay çalışanlarının haklarını ver. İnsanlara yardım eden ancak kendileri muhtaç durumda olan sevgili Kızılay çalışanlarının ekonomik sorunlarını çöz. Bu devir bitecek. Hakimlere vereceğin cevapları düşün” diye karşılık verdi.

Kerem Kınık ise “Sayın Özdağ size laf yetiştirmiyorum, bir tehlikeye dikkat çekiyorum. Irkçılık ve yabancı düşmanlığına Türkler de dünyanın pek çok yerinde maruz kalıyor. Bu hastalık maalesef her yerde var. Yunus’un Bektaş’ın Pir Sultan’ın çocukları böyle olmamalı. Devlet aklı yatıştırıcı olmalı” diye yazdı.

İşte o mesajlar:

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