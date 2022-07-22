Ryan Babel'in yeni takımı belli oldu: Sözleşmesinde Süper Lig detayı dikkat çekti

Son sezonu Galatasaray'da geçiren Ryan Babel, Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor ile anlaşmaya vardı.Abone ol
Galatasaray ile sezon sonunda sözleşmesi sona eren Ryan Babel'in yeni takımı belli oldu.
Hürriyet'in haberine göre; Uzun süredir bu transferi için temaslarını sürdüren Eyüpspor, son görüşmede Hollandalı futbolcuyla anlaştı.
İstanbul'a geliyor, 1 yıllık sözleşme
Yıldız futbolcu bugün uçakla İstanbul'a gelecek ve 1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Eyüpspor, Süper Lig'e yükselmesi halinde kontrat bir yıl daha uzayacak.