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Ryan Babel'in yeni takımı belli oldu: Sözleşmesinde Süper Lig detayı dikkat çekti

Ryan Babel'in yeni takımı belli oldu: Sözleşmesinde Süper Lig detayı dikkat çekti

Son sezonu Galatasaray'da geçiren Ryan Babel, Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor ile anlaşmaya vardı.

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Galatasaray ile sezon sonunda sözleşmesi sona eren Ryan Babel'in yeni takımı belli oldu.

Hürriyet'in haberine göre; Uzun süredir bu transferi için temaslarını sürdüren Eyüpspor, son görüşmede Hollandalı futbolcuyla anlaştı.

İstanbul'a geliyor, 1 yıllık sözleşme
Yıldız futbolcu bugün uçakla İstanbul'a gelecek ve 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Eyüpspor, Süper Lig'e yükselmesi halinde kontrat bir yıl daha uzayacak.

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