Tahıl anlaşması etkisini gösterdi! Fiyatlarda sert düşüş

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin imzalanan anlaşmanın etkileri görülmeye başlandı. Tahıl anlaşmasıyla dünya buğday fiyatlarında büyük düşüş yaşandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Gutteres ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun katılımıyla tahıl koridoru için tarihi imza İstanbul'da atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres'in katıldığı törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak ve ilgili ülkelerin temsilcileri katıldı.

Buğday fiyatlarında sert düşüş!

Tüm dünya rahat bir nefes alırken, İstanbul'daki tarihi anlaşmanın etkileri görülmeye başlandı. Buğday fiyatları Rusya'nın Ukrayna işgali öncesi seviyesine kadar geriledi. Günlük düşük yüzde 5,5'i buldu. Fiyatların daha da düşmesi bekleniyor.

Mart 2011'den bu yana en büyük düşüş

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettikten sonraki haftalarda buğday fiyatları 13 dolar/buşel düzeyine kadar çıkmıştı. Bu hafta yaşanan gelişmeler sonrasındaysa Mart 2011'den bu yana yaşanan en büyük düşüş kaydedildi.