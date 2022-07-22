BIST 2.517
DOLAR 17,74
EURO 18,12
ALTIN 982,82
HABER /  EKONOMİ

Tahıl anlaşması etkisini gösterdi! Fiyatlarda sert düşüş

Tahıl anlaşması etkisini gösterdi! Fiyatlarda sert düşüş

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin imzalanan anlaşmanın etkileri görülmeye başlandı. Tahıl anlaşmasıyla dünya buğday fiyatlarında büyük düşüş yaşandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Gutteres ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun katılımıyla tahıl koridoru için tarihi imza İstanbul'da atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres'in katıldığı törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak ve ilgili ülkelerin temsilcileri katıldı.

Buğday fiyatlarında sert düşüş!
Tüm dünya rahat bir nefes alırken, İstanbul'daki tarihi anlaşmanın etkileri görülmeye başlandı. Buğday fiyatları Rusya'nın Ukrayna işgali öncesi seviyesine kadar geriledi. Günlük düşük yüzde 5,5'i buldu. Fiyatların daha da düşmesi bekleniyor.

Mart 2011'den bu yana en büyük düşüş
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettikten sonraki haftalarda buğday fiyatları 13 dolar/buşel düzeyine kadar çıkmıştı. Bu hafta yaşanan gelişmeler sonrasındaysa Mart 2011'den bu yana yaşanan en büyük düşüş kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ryan Babel'in yeni takımı belli oldu: Sözleşmesinde Süper Lig detayı dikkat çekti
Ryan Babel'in yeni takımı belli oldu: Sözleşmesinde Süper Lig detayı dikkat çekti
Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın Batı Trakya Türk Azınlığına ait 4 ilkokulu kapatma kararını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın Batı Trakya Türk Azınlığına ait 4 ilkokulu kapatma kararını kınadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli telefonda görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli telefonda görüştü!
Dünya tarihi tahıl anlaşmasını böyle gördü: "Türkiye diplomasisinin bir ürünü
Dünya tarihi tahıl anlaşmasını böyle gördü: "Türkiye diplomasisinin bir ürünü
Bakan Kurum'dan Mansur Yavaş'a tepki: Hiç mi içiniz sızlamadı?
Bakan Kurum'dan Mansur Yavaş'a tepki: Hiç mi içiniz sızlamadı?
Rusya, Yunanistan'ı dost olmayan ülke ilan etti! Ekonomik şartlar getirildi
Rusya, Yunanistan'ı dost olmayan ülke ilan etti! Ekonomik şartlar getirildi
Amber Heard, ödemesi gereken 10 milyon dolara itiraz etti
Amber Heard, ödemesi gereken 10 milyon dolara itiraz etti
Galatasaray Ali Akman için harekete geçti! Teklif yapıldı
Galatasaray Ali Akman için harekete geçti! Teklif yapıldı
TBMM Başkanı Şentop'tan sert tepki: Öldürmek dahil her türlü eylemi yaptılar!
TBMM Başkanı Şentop'tan sert tepki: Öldürmek dahil her türlü eylemi yaptılar!
Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye uyarı
Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye uyarı