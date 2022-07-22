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Dolmabahçe Camisi'nde Gezi'de bira içilmedi diyen müezzini Fuat Yıldırım'dan güzel haber var

Dolmabahçe Camisi'nde Gezi'de bira içilmedi diyen müezzini Fuat Yıldırım'dan güzel haber var

GEZİ Parkı olayları sırasında Dolmabahçe Bezmiâlem Valide Sultan Camisi'nde içki içildiği iddialarını yalanlayarak tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen müezzin Fuat Yıldırım'dan güzel haber geldi. Yıllardır kronik böbrek yetmezliği çeken Yıldırım'a sonunda böbrek bulundu ve böbrek nakli yapıldı.

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Gezi olayları sırasında Dolmabahçe Bezmiâlem Valide Sultan Camisi'nde içki içildiğini görmediğini açıklayarak dikkat çeken caminin eski müezzini  Fuat Yıldırım kronik böbrek rahatsızlığı nedeniyle haftanın üç günü diyaliz tedavisi görüyor ve organ nakli bekliyordu. Yıldırım’dan sevindiren haber bugün geldi.

Mehmet Haberal böbrek nakli yaptı
Haberi sosyal medyadan duyuran CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Dolmabahçe Camii'nde içki içildiği iddialarına karşı hakikati savunan Müezzin Fuat Yıldırım'ın sağlık durumu takibimizdeydi. Dün Başkent Üniversitesi'nde Prof. Mehmet Haberal tarafından böbrek nakli yapıldı. Her ikisiyle de görüştüm sağlık durumu ve morali iyi herkese çok selamları var” ifadelerini kullandı.

Ben din adamıyım yalan söyleyemem

Gezi Parkı olayları sırasında camide içki içildiği iddia edilmiş, cami müezzini Fuat Yıldırım ise içki içildiğini görmediğini söylemişti. Fuat Yıldırım, Bezmialem Camii’nde yaşananlar nedeniyle polise de ifade vermiş ve “Ben din adamıyım, yalan söyleyemem, içki içildiğini görmedim” demişti. Yıldırım daha sonra Dolmabahçe'den sürgün edilmişti. 

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