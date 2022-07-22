BIST 2.517
DOLAR 17,73
EURO 18,12
ALTIN 983,16
HABER /  GÜNCEL

Bunu adı mucize: Manisa'da trenin çarptığı araçtan sağ kurtuldular

Bunu adı mucize: Manisa'da trenin çarptığı araçtan sağ kurtuldular

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile tren çarptı. Otomobil adeta hurdaya dönerken araçtaki karı koca kazadan yara almadan kurtuldu.

Abone ol

Alınan bilgiye göre kaza, saat 21.30 sıralarında, Manisa’nın Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi’nde meydana geldi. Muradiye Mahallesi’ndeki hemzemin geçitte İzmir-Uşak seferini yapan yolcu treni, kontrolsüz şekilde hemzemin geçide girdiği iddia edilen 45 ZC 3500 plakalı otomobile çarptı.

Trenin çarpma şiddetiyle otomobilin ön kısmı parçalanarak tren raylarına sıkıştı. Hurdaya dönen otomobilde, sürücü İsmail Kırlı (51) ve yolcu konumundaki eşi Gülten Kırlı (49) kazayı yara almadan atlattı.

Tren raylarına sıkışan otomobil, jandarma ve çevredeki vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaklaşık yarım saat kaza nedeniyle rötar yapan tren, otomobilin raylardan çıkarılmasının ardından seferine devam etti. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İşçi servisi kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarptı: Çok sayıda yaralı var
İşçi servisi kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarptı: Çok sayıda yaralı var
İngiltere'den Türkiye’ye "tahıl koridoru" övgüsü
İngiltere'den Türkiye’ye "tahıl koridoru" övgüsü
Memur maaşlarından yüzde 20 kesinti yapılacak! Benzin ve motorine 1 lira indirime gidildi
Memur maaşlarından yüzde 20 kesinti yapılacak! Benzin ve motorine 1 lira indirime gidildi
Diri diri yakılan genç kadın öldü! Nedeni şoke etti duvara bu tehdidi yazmıştı
Diri diri yakılan genç kadın öldü! Nedeni şoke etti duvara bu tehdidi yazmıştı
Beşiktaş Rıdvan Yılmaz transferini açıkladı! Görüşmeler başladı
Beşiktaş Rıdvan Yılmaz transferini açıkladı! Görüşmeler başladı
Ümit Özdağ ile Kızılay Başkanı Kerem Kınık twitter'da tartıştı: Salgın hastalığı gibi hızla yayılabilir
Ümit Özdağ ile Kızılay Başkanı Kerem Kınık twitter'da tartıştı: Salgın hastalığı gibi hızla yayılabilir
WSJ'den çarpıcı İHA analizi: Türkiye küresel oyuncu, dünyadaki güç dengesini değiştirdi
WSJ'den çarpıcı İHA analizi: Türkiye küresel oyuncu, dünyadaki güç dengesini değiştirdi
Kadıköy'de bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı
Kadıköy'de bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı
Tahıl anlaşması etkisini gösterdi! Fiyatlarda sert düşüş
Tahıl anlaşması etkisini gösterdi! Fiyatlarda sert düşüş
Ryan Babel'in yeni takımı belli oldu: Sözleşmesinde Süper Lig detayı dikkat çekti
Ryan Babel'in yeni takımı belli oldu: Sözleşmesinde Süper Lig detayı dikkat çekti