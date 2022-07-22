BOTAŞ duyurdu: Doğalgazda 14 günlük kesinti olacak

BOTAŞ, Şahdeniz-Türkiye hattında yapılacak planlı bakım çalışması nedeniyle ulusal iletim şebekesine doğalgaz teslimatı yapılamayacağını duyurdu.Abone ol
BOTAŞ, Şahdeniz-Türkiye doğalgaz boru hattında 14-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek planlı bakım onarım çalışmaları nedeniyle Türkgözü giriş noktasından ulusal iletim şebekesine 14 gün doğalgaz teslimatı yapılamayacağını duyurdu.
BOTAŞ Twitter'dan yaptığı açıklamada, planlı bakım onarım çalışmaları esnasında ulusal iletim şebekesinde arz-talep dengesiyle ilgili bir sorun öngörülmediğini belirtti.