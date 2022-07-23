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ABD'den Ukrayna'ya 270 milyon dolarlık ek silah yardımı

ABD'den Ukrayna'ya 270 milyon dolarlık ek silah yardımı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Ukrayna’ya içerisinde yüksek hareketli topçu roket sistemleri (HIMARS) ve taktik insansız hava araçlarının bulunduğu 270 milyon dolarlık ek yardım paketinin gönderileceğini açıkladı.

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Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken ABD’den Ukrayna'ya yeni bir ek yardım paketi kararı açıklandı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya 270 milyon dolarlık ek yardım paketinin gönderileceğini belirtirken, ABD’nin savaşın başından bu yana Ukrayna’ya yönelik yardımlarının maliyetinin toplam 8,2 milyar dolara ulaştığını ifade etti. Kirby açıklanan yardım paketinin yakın zamanda ABD Başkanı Joe Biden tarafından onaylanacağını duyurdu.

Kirby açıklamasında Ukrayna’ya gönderilecek yardım paketinin içerisinde 4 adet yüksek hareketli topçu roket sistemi (HIMARS) ve HIMARS için ek mühimmat, 4 komuta aracı, 105 milimetrelik 36 bin mermi, 3 bin anti-zırh silahı, 580 adet "Phoenix Ghost" taktik insansız hava sistemi, yedek parçalar ve diğer ekipmanların yer aldığını ifade etti.

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