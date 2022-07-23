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Joao Pedro, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı

Joao Pedro, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Yeni transfer Joao Pedro da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Yeni transfer Joao Pedro da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

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Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından sahada yapılan koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin devamında pas çalışıldı. Taktiksek ve bireysel çalışmalarla da idman noktalandı. Mert Hakan Yandaş ise, özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Yeni transfer Joao Pedro da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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