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 Fethiye’de bir kadını evinde öldüren şahıs aynı silahla intihar etti

 Fethiye’de bir kadını evinde öldüren şahıs aynı silahla intihar etti

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde Derya Tekin'i (29) tabancayla öldüren Fatih Eryılmaz (34) aynı silahla intihar etti. Olayın nedeni araştırılıyor.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kadını tabancayla öldüren şahıs aynı silahla intihar etti. Olay, Menteşeoğlu Mahallesi Ali Galip Met Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Silah sesleri duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, evde Fatih Eryılmaz (34) ile Derya Tekin'in (29) silahla vurulmuş halde buldu. Ekipler yaptıkları çalışmada, Fatih Eryılmaz'ın tabancayla Derya Tekin'i öldürdükten sonra intihar ettiğini tespit etti.

Cumhuriyet savcısı ile ekiplerin incelemesinin ardından cesetler, Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olay ile ilgili soruşturmayı Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri sürdürüyor.

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