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Sakarya'da yaşandı! Yüksek sesle konuşma kavgası korkunç bitti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sakarya'da yaşandı! Yüksek sesle konuşma kavgası korkunç bitti

SAKARYA’nın Karapürçek ilçesinde ‘yüksek sesle konuşma’ meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada kalbinden bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

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 İddiaya göre, Muhammet Geyve ile ismi henüz öğrenilemeyen kişi arasında ‘yüksek sesle konuşma’ meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay esnasında kalbinden bıçaklanan Geyve, ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan Muhammet Geyve, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yakınları sinir krizi geçirdi
Olay sonrasında hastaneye gelen Muhammet Geyve’nin yakınları sinir krizi geçirdi. Acil servisin camına da zarar veren yakınlarını polis ekipleri sakinleştirdi. Ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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