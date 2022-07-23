Zelenski, İstanbul'daki anlaşma sonrası açıkladı! Satacak 10 milyar dolar değerinde tahıl var

UKRAYNA Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, dün İstanbul'da imzalanan tarihi tahıl anlaşması sonrası yaptığı açıklamada, bu anlaşma sonrası ülkesinin yaklaşık 10 milyar dolar değerinde satabileceği tahıl bulunduğunu ifade etti.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, cuma gecesi yaptığı açıklamalarda, "Ukrayna'nın satacak 10 milyar dolar değerinde tahılı var. Bu durum, Ukrayna'nın savaşı kaldırabileceğini gösteriyor" dedi.

"Geçen yılın hasadından 20 milyon ton tahılın satılabileceğini" söyleyen Zelenski, Ukrayna'nın bu seneki tahıl hasadını da satma fırsatı olacağını ifade etti. Ukrayna lideri, mevcut olarak satabilecekleri 10 milyar dolar değerinde tahılları bulunduğunu bildirdi.

Zelenski, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğunu yaptığı anlaşmanın birçok ülkede kaosa sebep olabilecek "küresel gıda felaketini" önleyebileceğini ifade etti.

"Rusya provokasyon yapmaya çalışabilir; Ukrayna ve uluslararası girişimleri kötü gösterilmeye çalışılabilir" diyen Zelenski, "Ancak BM'ye güveniyoruz" diye devam etti.