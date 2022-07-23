BIST 2.517
DOLAR 17,73
EURO 18,12
ALTIN 984,99
HABER /  DÜNYA

Zelenski, İstanbul'daki anlaşma sonrası açıkladı! Satacak 10 milyar dolar değerinde tahıl var

Zelenski, İstanbul'daki anlaşma sonrası açıkladı! Satacak 10 milyar dolar değerinde tahıl var

UKRAYNA Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, dün İstanbul'da imzalanan tarihi tahıl anlaşması sonrası yaptığı açıklamada, bu anlaşma sonrası ülkesinin yaklaşık 10 milyar dolar değerinde satabileceği tahıl bulunduğunu ifade etti. 

Abone ol

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, cuma gecesi yaptığı açıklamalarda, "Ukrayna'nın satacak 10 milyar dolar değerinde tahılı var. Bu durum, Ukrayna'nın savaşı kaldırabileceğini gösteriyor" dedi. 

"Geçen yılın hasadından 20 milyon ton tahılın satılabileceğini" söyleyen Zelenski, Ukrayna'nın bu seneki tahıl hasadını da satma fırsatı olacağını ifade etti. Ukrayna lideri, mevcut olarak satabilecekleri 10 milyar dolar değerinde tahılları bulunduğunu bildirdi. 

Zelenski, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğunu yaptığı anlaşmanın birçok ülkede kaosa sebep olabilecek "küresel gıda felaketini" önleyebileceğini ifade etti.

"Rusya provokasyon yapmaya çalışabilir; Ukrayna ve uluslararası girişimleri kötü gösterilmeye çalışılabilir" diyen Zelenski, "Ancak BM'ye güveniyoruz" diye devam etti. 

ÖNCEKİ HABERLER
Turan yolu geliyor! Zengezur Koridoru Türk Cumhuriyetleri'ni birbirine bağlayacak
Turan yolu geliyor! Zengezur Koridoru Türk Cumhuriyetleri'ni birbirine bağlayacak
Yetenekli Bay Cübbeli! Başı beladaydı bakın nasıl savuşturdu?
Yetenekli Bay Cübbeli! Başı beladaydı bakın nasıl savuşturdu?
Mansur Yavaş’tan Bakan Kurum’a Ankapark yanıtı! 'Hiç mi vicdanın sızlamadı' demişti
Mansur Yavaş’tan Bakan Kurum’a Ankapark yanıtı! 'Hiç mi vicdanın sızlamadı' demişti
Acun Ilıcalı'dan transfer bombası! Trabzon'un yıldız ismi Nwakaeme, Hull City'e gidiyor!
Acun Ilıcalı'dan transfer bombası! Trabzon'un yıldız ismi Nwakaeme, Hull City'e gidiyor!
Mersin'de kayıp olarak aranan 12 yaşındaki çocuk ölü bulundu! 50 metreden düşmüş
Mersin'de kayıp olarak aranan 12 yaşındaki çocuk ölü bulundu! 50 metreden düşmüş
 Fethiye’de bir kadını evinde öldüren şahıs aynı silahla intihar etti
 Fethiye’de bir kadını evinde öldüren şahıs aynı silahla intihar etti
Yasin Öztekin yeniden Göztepe'de!
Yasin Öztekin yeniden Göztepe'de!
Kocaeli'de çocukların attığı maytaplar barakayı alev alev alev yaktı
Kocaeli'de çocukların attığı maytaplar barakayı alev alev alev yaktı
Joao Pedro, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı
Joao Pedro, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı
Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı