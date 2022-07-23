Mansur Yavaş’tan Bakan Kurum’a Ankapark yanıtı! 'Hiç mi vicdanın sızlamadı' demişti

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un "Ankapark’ın içler acısı halinden Belediye Başkanı’nın hiç mi sorumluluğu yok?" sözlerine yanıt verdi. Yavaş, "Ankapark'ın belediyemize devri sizin de bildiğinizi düşünüyorum ki, 3 yıl önce değil, mahkeme kararıyla 5 gün önce gerçekleşmiştir" dedi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum dün katıldığı temel atma töreninde, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen ve önceki gün basın mensuplarına açılan Ankapark ile ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi. Kurum, “Tek bildikleri algı! Kaderine terk edilen Ankapark'ın içler acısı halinden Belediye Başkanı'nın hiç mi sorumluluğu yok? Ankara, Ankapark siyasi ikbal için kullanılacak bir malzeme değildir” ifadelerini kullandı.

'Sizin de bildiğinizi düşünüyordum...'

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından Bakan Kurum'a şöyle yanıt verdi:

- Ankapark’ın belediyemize devri sizin de bildiğinizi düşünüyorum ki, 3 yıl önce değil, mahkeme kararıyla 5 gün önce gerçekleşmiştir Ankapark’ın geleceğine birlikte yön vermemiz adına, Ankapark’ın geleceğine birlikte yön vermemiz adına, sizler de http://forms.ankara.bel.tr/ankapark üzerinden değerli fikirlerinizi iletebilirsiniz.

Ankara halkına sorulacak

ANKAPARK'ın kapılarını basına açan Yavaş, 801 milyon dolara mal olan tema park ile 6 adet Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 2 adet metro ve Ankara'nın tüm altyapı yatırımının yapılabileceğini açıkladı. Kamu zararına neden olan sorumluların savcılığa verildiğini de söyleyen Yavaş, “Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetinin kapısında bilet parası ödeyerek girilmesini içim almıyor. Bir kuruşun boşa gitmemesi için çalışacağız. En doğru kararı Ankara halkı verecek. Çünkü para onların” dedi.