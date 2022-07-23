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Acun Ilıcalı'dan transfer bombası! Trabzon'un yıldız ismi Nwakaeme, Hull City'e gidiyor!

Acun Ilıcalı'dan transfer bombası! Trabzon'un yıldız ismi Nwakaeme, Hull City'e gidiyor!

ACUN Ilıcalı, Türkiye'den 4. transfere imzayı attı. Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Anthony Nwakaeme'nin Hull City ile anlaştığı iddia edildi.

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Süper Lig'de Trabzonspor ile şampiyonluk yaşayan ve sonrasında sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamayan Anthony Nwakeme'nin yeni takımı belli oluyor.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Anthony Nwakaeme, Hull City ile resmi sözleşme imzalamak için menajeriyle birlikte İngiltere’ye gitti.

Trabzonspor'da 4 sezon forma giyen Nwakaeme, çıktığı 145 maçta 47 gol atıp 40 asist yaptı. Nijeryalı futbolcu geçen sezonki şampiyonluğa 36 maçta 15 gol 11 asist yaparak katkı vermişti.

Acun'dan İngiltere'ye 4. transfer...
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Türkiye'den daha önce; Allahyar, Ozan Tufan ve Doğukan Sinik'i kadrosuna kattı.

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