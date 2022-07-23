Sıcak çarpmasına dikkat! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'nin güncel hava raporu; İstanbul,Ankara, İzmir, Muğla...
Meteoroloji, Türkiye geneli hafta sonu hava durumuna dair güncel detayları paylaştı. Rüzgarın sıcak esmesiyle hava daha da bunaltacak. Vatandaşlar sıcak çarpması tehlikesine karşı uyarıldı. İşte bugünün hava durumu... İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla ve diğer şehirler...
Türkiye sıcak hava dalgasının etkisine girerken ülkenin batı kesimlerinde hızını kesen rüzgarla birlikte sıcaklıklar artıyor. Marmara Bölgesi'ndeki rüzgar sıcak esiyor. Ege'de Bodrum ve Kuşadası'nda rüzgar kuvvetli olsa bile sıcak çarpması tehlikesi bulunuyor. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten yeni haftada en kritik günü aktardı. İşte bugünün hava durumu ile birlikte önümüzdeki haftanın hava durumu detayları...
Türkiye sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Önümüzdeki hafta ülke genelinde sıcaklıklar 5-6 derece daha yüksek seyredecek. Sıcaklığın 32-33 derece olduğu İstanbul'da rüzgar kuru esiyor. Megakentte yarın ise nem seviyesi yüksek seyredecek.
İzmir'de rüzgar etkili oluyor, sıcaklık 37 derece. Ankara'da hava açık ve 29 derece, Bursa'da da sıcaklık 34 derece. Antalya'da nem düşüyor, sıcaklık gölgede 40 derece civarında olacak.
Güneşe çıkarken dikkat
Marmara Bölgesi'nde hızını kesen rüzgar sıcak esiyor. Bölgedeki sıcaklıklığın sağlığı olumsuz etkileyebileceğinden 'güneşe çıkılmamalı' uyarısı yapılıyor. Edirne 38, Balıkesir 34, Sakarya 32 derece.