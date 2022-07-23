Sıcak çarpmasına dikkat! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'nin güncel hava raporu; İstanbul,Ankara, İzmir, Muğla...

Türkiye sıcak hava dalgasının etkisine girerken ülkenin batı kesimlerinde hızını kesen rüzgarla birlikte sıcaklıklar artıyor. Marmara Bölgesi'ndeki rüzgar sıcak esiyor. Ege'de Bodrum ve Kuşadası'nda rüzgar kuvvetli olsa bile sıcak çarpması tehlikesi bulunuyor. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten yeni haftada en kritik günü aktardı. İşte bugünün hava durumu ile birlikte önümüzdeki haftanın hava durumu detayları...