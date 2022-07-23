Üniversite masrafları dudak uçuklattı! Adaylar kara kara düşünüyor

Üniversite adaylarının şehir dışında okumaları ekonomik şartlar nedeniyle bir hayli zorlaştı. İstanbul gibi büyükşehirlere gidip okumak isteyenler ağır bir fatura ödemek zorunda. Yapılan hesaplamaya göre; barınma 2 bin TL+ yemek gider 4 bin TL+ ulaşım gideri bin TL= 7 bin TL... Bu rakama hiçbir ekstra da dâhil değil...

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Türkiye gazetesi, "ekonomik şartların üniversite adaylarını kara kara düşündürdüğünü, öğrencilerin aylık maliyetlerinin dudak uçuklattığını" yazdı.

Mahmut Özay imzalı haberde eğitim ve kariyer danışmanı Nur Erdem Özeren ile konuşuldu. Yapılan hesaplamalara göre, büyükşehirdeki bir öğrencinin barınma gideri 2 bin lira, yemek gideri 4 bin lira, ulaşım gideri bin lira olarak hesaplandı.

KYK çıkma ihtimali düşük Erdem Özeren şunları söyledi: "Öğrenciler geçmiş yıllarda üniversite hayatı yaşamak için farklı şehirlere giderken, artık barınma ve yemek maliyetlerini bile zor karşılayacak duruma geldi. Bunun yanında KYK yurtlarının çıkma ihtimal yüzdeleri de çok yüksek değil. ÜniversiteKarnesi.com sitesindeki verilerle derlenen rakamlara göre, Ardahan, Sinop, Van, Amasya, Erzincan, Şırnak, Bartın ve Tunceli hariç diğer şehirlerde erkek öğrencilere yurt çıkma ihtimali yüzde 35’in altında.

Kızlarda durum biraz daha iyi görünse de birçok şehirde yüzde 50’nin altında. Asıl sorun ise, en çok tercih edilen büyükşehirlerde toplam öğrencilerin yüzde 10’una yetecek kadar yurt var. İstanbul’da bu oran yüzde 4... KYK yurdunda değil de özel yurtta kalmak isteyenler için rakamlar en az 1+1 ev kiraları kadar.

İstanbul ve Antalya’da 1+1 daire kiraları 4 bin civarı iken, Ankara’da 3 bin, İzmir ve Mersin’de 2 bin 500... Bütün bu rakamlar o bölgenin en düşük ve en yüksek yerlerin ortalaması olarak alındı. Türkiye geneline baktığımızda yaklaşık olarak 1+1 evler bin 500 iken, büyükşehirlerde bu oran iki bin 500 üzerinde...

Öğrenci evi formülünü uygulayacak öğrenciler için 3+1 evlerde kişi başı kiralar İstanbul ve Antalya’da ortalama 2 bin iken, büyükşehirlerde 1-1.500 arası, küçük şehirlerde ise 750-1.000.

Şehirlerin sosyo ekonomik ve insani gelişmişlik endeksleri yükseldikçe yaşam maliyetleri de artıyor. O şehirdekiler için normal karşılanan rakamlar, küçük şehirlerde yaşayan ve büyükşehirde yaşamaya giden öğrenciler için oldukça yüksek oluyor.

Şehir içi ulaşım en düşük maliyet kalemlerinden... Aylık 150-300 TL arası. Ancak şehirler arası ulaşım, ayda bir defa gidip gelecek bir öğrenci için aylık bin TL’nin üstüne çıkıyor...

Üniversite yemekhanesinde öğlen yemeğini yiyen, sabah-akşamı ise KYK’nın yurdunda yiyen bir öğrencinin günlük maliyeti en düşük rakamla 40 TL. Akşam dışarı çıkma ve arkadaşlarıyla başka etkinliklere gitmeyi ise bir kenara bırakıyoruz.

Vakıf üniversitelerinde üç öğün yemek maliyetleri günlük 80-200 TL arasında değişiyor. Bu aylık en az 2 bin 500, en çok 6 bin olarak bir rakam çıkıyor. Türkiye ortalaması ise 4 bin TL civarı bir maliyet demek. Bütün bu rakamları ortalama topladığımızda büyükşehirde okuyacak bir öğrencinin: Barınma 2 bin TL+ yemek gider 4 bin TL+ ulaşım gideri bin TL= 7 bin TL. Bu rakamda hiçbir ekstra dâhil değil, vakıf üniversiteleri için eğitim ücreti yok. Küçük şehirlerde ve devlette okuyan bir üniversite için ise: Barınma bin 250 TL+ yemek gider 2 bin 750 TL+ ulaşım gideri bin TL= 5 bin TL."