Fransızlar sonunda anlamaya başladı! Macron'u topa tutan AP üyesi: Türkiye...

TÜRKİYE'nin ev sahipliği yaptığı Tahıl Sevkiyatı Anlaşması dünya gündeminde. Avrupa Parlamentosu'nun Fransız üyesi Gilles Lebreton'un tarihi anlaşma sonrası yorumu dikkat çekti. Lebreton, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki gösterdiği paylaşımın sonuna 'Türkiye, Fransa'dan daha güçlü!' ifadesini ekledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Gutteres ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun katılımıyla tahıl koridoru için tarihi imza İstanbul'da atıldı.

Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına tahıl ve diğer gıda ürünlerinin taşınmasına ilişkin anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri António Guterres ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu katılımıyla Dolmabahçe Ofisi'nde imzalandı.

"Ne yazık ki Macron değil..."

Yapılan anlaşmada Türkiye'nin etkisine dikkat çeken Gilles Lebreton, ''Ukrayna tahıllarının ihracatına ilişkin anlaşma, Afrika'daki kıtlıkların önlenmesini mümkün kılacaktır. BM ile müzakere eden ne yazık ki Macron değil Erdoğan'dı. Türkiye Fransa'dan daha güçlü!'' ifadelerini kullandı.